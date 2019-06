ETH sagt Nein zu Formel-E in Zürich

Letzteres lehnte das Sicherheitsdepartement umgehend ab, da der Stadtrat bereits im Jahr 2018 entschieden hatte, keine Autorennen in der Innenstadt oder am See mehr zu bewilligen. Nun wird es auch am ursprünglich beantragten Austragungsort rund um den Campus der ETH auf dem Hönggerberg kein Rennen geben, wie 20min.ch berichtet.

Die ETH hat der Stadt am Dienstag, 25. Juni, mitgeteilt, sie gebe keine Einwilligung für ein Rennen auf ihrem Areal. Zu gross seien die baulichen Eingriffe in die Anlagen. Der Grossanlass vertrage sich nicht mit den langfristigen Bestrebungen der ETH, den Campus Hönggerberg nach innen zu verdichten, um die angrenzenden Lebensräume für Pflanzen und Tiere zu schonen.

Nach dem Rennen müssten zudem die umfangreichen baulichen Eingriffe wieder rückgängig gemacht werden. Die ETH weist darauf hin, dass der Veranstalter die betroffenen Quartiere Affoltern und Höngg in seine Planung ungenügend einbezogen habe. Zudem bestünden grundlegende Differenzen zwischen der ETH und dem Veranstalter zur Finanzierung des Rennens. Der Stadtrat kann diese Beurteilung nachvollziehen und lehnt das Gesuch für ein Rennen auf dem Hönggerberg im Jahr 2020 ab. Für eine andere Strecke auf dem Gebiet der Stadt Zürich liegt kein Gesuch vor.