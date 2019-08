«Habe nun anderes zu tun, als zu trinken»

Sie wirken frischer und glücklicher als zuvor bei Ferrari. Täuscht der Eindruck?

Ich denke nicht, dass das so ist. In vielen Bereichen ist mein Job noch der gleiche. Der Zeitplan an einem Wochenende ist zu 95 Prozent kongruent: Meeting, Training, Sitzung, Rennen.

Und davon abgesehen?

Neben dem Rennfahren ist es angenehmer, stimmt. Ich habe mehr Freiheiten – auch, weil das Team so nah ist. Ich muss nicht den ganzen Tag in einem Flugzeug verbringen, um irgendetwas in der Fabrik zu tun. Vieles ist viel einfacher geworden für mich.

Sie sind nun auch massgeblich an der Entwicklung des Autos beteiligt. Mögen Sie die Rolle?

Das war auch bei Ferrari so: fahren und das Auto weiterbringen. Aber: Hier wird mehr auf mich gehört. Es ist nicht so schwierig wie bei Ferrari, die Leute dazu zu bringen, mir zu vertrauen.

Erleben Sie die Formel 1 neu?

Nicht wirklich. Ich war in meiner Karriere in unterschiedlichen Positionen und Teams. Nun ist es für mich beim Start des Rennens wieder etwas schwieriger, weil die Chancen eines Unfalls grösser sind. Ich fahre gegen mehr Leute, es ist enger. Aber die Geschichte bleibt: Ich versuche zu überholen und nicht überholt zu werden.

Wie sehr haben Sie sich seit 2001 gewandelt?

Ich habe mich so verändert wie jeder andere auch in 20 Jahren. Mein Leben ist jetzt anders, ich habe Familie.

Vor zwei Wochen drehte Ihr vierjähriger Sohn Robin seine ersten Runden in einem Kart, Ihre zweijährige Tochter ­Rianna sass auch schon in einem. Gibt es Karrierepläne?

Nein, nein. Zuvor fuhr Robin ­Motocross und mit Quads. Nun machte es Spass, ihn in einem Kart zu sehen.

Haben Sie Angst um ihn?

Beim Motocross war ich besorgt. Ich brauchte lange, bis ich das wirklich mochte. Immer wieder habe ich ihm gesagt, er soll langsam beginnen, weil er schwer verletzt werden könne. Nach seinen ersten Runden im Kart fragte ich ihn, ob es einfacher gewesen sei als auf dem Motorrad. Er bejahte. Er hat es genossen. Wer weiss, was da herauskommt.