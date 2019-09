Leclerc fährt in die Unsterblichkeit

Während sich im Autodromo alle so glückselig in den Armen lagen, ging einer fast vergessen: Sebastian Vettel. Der Deutsche versucht nun schon im fünften Jahr vergeblich, mit Ferrari die Übermacht von Mercedes zu durchbrechen. In Monza hat er auch noch nie gewonnen, seit er 2015 von Red Bull kam. Gestern stand er fern von Glückseligkeit vor den Mikrofonen und hatte sich zu erklären.

Das Rennen des vierfachen Weltmeisters war schon in der sechsten Runde gelaufen. Er drehte sich auf die Wiese, ruckelte ungestüm zurück auf die Strecke, wo er das Racing-Point-Auto von Lance Stroll rammte, dabei seinen Flügel beschädigte und mit 10 Sekunden bestraft wurde – «ich habe ihn nicht gesehen».

Doch das war noch nicht die Höchststrafe für Vettel. Die folgte in Runde 33 von 53, als er die blaue Flagge gezeigt bekam: Er musste Leclerc überrunden lassen. Es war dieses Bild, das alles sagt über die derzeitige Rollenverteilung bei Ferrari.