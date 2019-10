Lüthi schon wieder auf dem Podest

Weil WM-Leader Alex Marquez wie schon in den letzten Rennen längst nicht mehr so unwiderstehlich auftrat wie noch bei Saisonmitte und nur Achter wurde, machte Lüthi weiter Boden gut im Rennen um den Titel. 28 Punkte beträgt sein Rückstand noch, allerdings ist auch sein Vorsprung gegenüber Platz 3 geschmolzen – Binder liegt nur noch fünf Punkte hinter ihm. In den verbleibenden Rennen in Malaysia und Valencia sind insgesamt 50 Zähler zu vergeben.

Marquez früh überholt

Von Startplatz 10 ins Rennen auf Phillip Island gegangen, gelang Lüthi ein ordentlicher Start. Schon in der zweiten Runde preschte er an Marquez vorbei. Der Sprung auf das Podest gelang ihm, als er vor Rennhälfte Jorge Navarro überholte. In der Folge ging er nicht mehr das volle Risiko ein, zumal Binder und Martin deutlich schneller waren als der Schweizer. Im WM-Duell kann nun jeder Punkt wertvoll sein.

Trotzdem sagte Lüthi: «Ich war absolut am Maximum.» Seinem Team sei es gelungen, das Motorrad trotz schwierigen äusseren Bedinungen auf Phillip Island perfekt einzustellen. «Ich bin deshalb glücklich für das ganze Team. Dieses Resultat gibt uns ein gutes Gefühl für das nächste Rennen», sagte er.

Aegerter abgeschossen

Die beiden anderen Schweizer erlebten einen unterschiedlichen Arbeitstag. Jesko Raffin vermochte die gute Ausgangslage seines siebten Startplatzes nicht ganz zu nutzen, als 13. gewann er aber erstmals seit längerer Zeit immerhin (drei) WM-Punkte. Leer ging dagegen Dominique Aegerter aus: Der Emmentaler, der tags zuvor im Qualifying mit einem spektakulären Manöver aufgefallen war, stürzte nach einem Zwischenfall mit Somkiat Chantra, fuhr am Ende des Klassements weiter, beendete das Rennen eine Runde vor Schluss dann doch.

In der Moto3-Klasse gewann der Italiener Lorenzo Dalla Porta ein veritables Hitchcock-Finale: 77 Tausendstel lag er vor seinem Teamkollegen Marcos Ramirez, 88 vor Alberto Arenas. Selbst der Sechste, Darryn Binder, erreichte das Ziel mit weniger als einer Sekunde Rückstand auf den Sieger. Weil Rivale Aron Canet kurz vor Schluss ausfiel, krönte sich Dalla Porta im drittletzten Saisonrennen zum Weltmeister der kleinsten Klasse.