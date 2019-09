Mehr Rückstand trotz Schritt vorwärts

Marc Marquez, aktueller Serienweltmeister, sicherte sich den Erfolg kurz vor Schluss, nachdem er den französischen Aussenseiter Fabio Quartararo 27 Runden gejagt hatte.

Klare Steigerung Lüthis

Auch im Moto2 überholte ein Spanier, Augusto Fernandez, nach einem spannenden Zweikampf in der letzten Runde einen Rookie, den Italiener Fabio Di Giannantonio. Der Sieg von Fernandez war umstritten, weil er bei seinen wilden Überholmanövern teilweise klar neben der Strecke war und so unerlaubt Schwung mitnahm. Bestraft wurde er nicht, was letztlich den viertklassierten Tom Lüthi einen Podestplatz kostete. Dennoch sagt der Schweizer, es sei ein positives Wochenende für ihn gewesen – und ein Schritt vorwärts. «Wir haben endlich Fortschritte bei der Abstimmung gemacht, das Gefühl für den Töff stimmte erstmals seit langem wieder.»

Noch am Freitag hatte sich Lüthi im Training mit Platz 13 erneut schwer getan, am Samstagmorgen fabrizierte er sogar einen der vielen Stürze an diesem Wochenende. Im Gegensatz zu anderen Fahrern, die sich wie Teamkollege Marcel Schrötter (vierfacher Bruch im Schlüsselbein) verletzten, kam der 33-Jährige jedoch ohne Schaden davon. Und am Sonntag hielt er das Tempo der schnellsten Fahrer mit, rauschte gleich zum Start von Position 7 auf Rang 3 – und gehörte mit Fernandez, Di Giannantonio sowie WM-Leader Alex Marquez zum Quartett, das sich deutlich absetzte. «Leider fiel mir in der 10. Runde der Gang kurz raus», sagt Lüthi, «dort verlor ich die Zeit, um vorne anzugreifen.»

Am Ende lag Lüthi nur 2,7 Sekunden hinter Fernandez. Auch sein Manager Daniel Epp sprach von einem gelungenen Auftritt nach den schwierigen Sommermonaten. Lüthis Team Dynavolt hatte wochenlang Probleme mit dem neuen Hinterreifen bekundet, fand in Misano aber die Balance. «Ich habe mich zeigen können und war oft am TV», sagt Lüthi schmunzelnd. «So gefällt mir das, selbst wenn ich weiter an Boden verloren habe.»

Im Gesamtklassement liegt Lüthi nun sechs Rennen vor Saisonende auf Rang 3, der Rückstand auf Marquez beträgt neu 38 Punkte. «Ich freue mich auf die vier Überseerennen, dort bin ich meistens stark», sagt Lüthi. «Aber Marquez und Fernandez fahren wirklich überzeugend. Es wird schwierig, die beiden zu attackieren.» Bereits am nächsten Sonntag geht es vorerst mit dem GP von Aragon in Spanien weiter.