Tödlicher Unfall überschattet Rennwochenende

Die Motorsportwelt trauert um einen Nachwuchspiloten. Anthoine Hubert ist beim heutigen Hauptrennen der Formel 2 in Spa-Francorchamps ums Leben gekommen. Der 22-jährige Franzose, in Ausbildung bei Renault, war in Runde 2 kurz nach der Hochgeschwindigkeitskurve Eau Rouge in die Reifenstapel gekracht und kam seitlich zu stehen.