Trauerzeremonie für Niki Lauda hat begonnen

In Wien hat am Mittwoch die Trauerzeremonie für Formel-1-Legende Niki Lauda begonnen. Sargträger brachten den Sarg des Verstorbenen am Morgen in den Stephansdom. Auf den aufgebahrten Sarg legte Laudas Sohn Lukas den früheren Rennhelm seines Vaters.

Zum Requiem (ab 13.00 Uhr) werden zahlreiche Prominente und Fans erwartet. Unter den Gästen wird laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA auch Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton sein. Als Redner ist unter anderen Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorgesehen.