Verstappen wirft Ferrari Betrug vor, auch Hamilton zweifelt

Red-Bull-Fahrer Max Verstappen hatte die Scuderia in einem Interview des niederländischen TV-Senders Ziggo nach dem Rennen attackiert und gesagt: «Das bekommst du, wenn du aufhören musst zu schummeln.» Damit spielte der 22-Jährige auf Spekulationen an, dass Ferrari beim Einspritzen des Benzins in den Motor einen Trick verwendet und eine Lücke in den Regeln ausnutzt. Nach Ferraris Leistung in Texas gefragt, sagte Verstappen an der Pressekonferenz nach dem Rennen: «Ich bin nicht überrascht nach dem, was herausgekommen ist. Das erklärt alles.»

Das ominöse Stück Papier

Was er damit meine, wollte Sitznachbar Valtteri Bottas von Mercedes wissen. «Das Stück Papier», antwortete Verstappen. Und Bottas: «Das habe ich nicht gesehen.» Was Verstappen genau meint: Am 22. Oktober hat die FIA, der internationale Automobil-Verband, eine Richtlinie veröffentlicht. Verstappen vermutet, dass die Italiener durch diese gezwungen wurden, mit den Tricks aufzuhören. Binotto bestritt einen Vorgang, der der Scuderia zu mehr Motorenleistung verholfen haben soll.

Im Fahrerlager aber fiel auf, dass die Ferrari-Wagen in Texas im Gegensatz zu den Vorwochen auf den Geraden langsamer unterwegs waren. «Wir haben uns die Daten angesehen. Ihre Höchstgeschwindigkeit sieht ganz anders aus als bei den letzten Rennen», sagte auch Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Woran das wirklich liege, könne er aber nicht konkret sagen. Weltmeister Lewis Hamilton sagte: «Sie hatten wie aus dem Nichts plötzlich tonnenweise Power. Wann immer sie mehr Power brauchten, schienen sie noch mehr zu haben. Dieses Wochenende war definitiv anders als davor. Davor haben wir alleine auf den Geraden sieben Zehntel verloren.»

Binotto wollte von fehlender Geschwindigkeit nichts wissen. Vor dem Rennen in Austin sei technisch auch nichts an den Motoren verändert worden. «Wir waren Samstag nah dran an der Pole Position. Unsere Leistung hat gezeigt, dass wir weiterhin schnell sind», sagte der Italiener. Charles Leclerc konnte als Fünfter aber nicht mit der Spitze mithalten. Vettel schied aufgrund eines Defekts früh aus.