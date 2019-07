Vettel macht den Rambo

Zumindest Leclerc konnte das. Vettel wirkte sehr ratlos, nachdem er am Samstag aus dem Wagen geklettert war und zuvor lediglich die sechstschnellste Zeit vorgelegt hatte. Noch schlimmer als der Startplatz war seine ernüchternde Geschwindigkeit: Mehr als sechs Zehntelsekunden war er langsamer als Leclerc. «Ich war immer gleich schnell, die anderen wurden immer schneller», staunte Vettel.

Mattia Binotto, Teamchef der Scuderia, wagte wie schon in Österreich eine andere Rennstrategie als Mercedes und Red Bull. Vettel und Leclerc rollten los auf der weichen Reifenmischung, die vier anderen Spitzenfahrer auf mittelharten Gummis. «Die Karten anders auszuspielen als die Gegner, das ist vielleicht das Ass, das letztlich sticht», philosophierte Binotto.

Bevor die Ampeln ausgingen, wurde es hektisch bei Red Bull. Mechaniker tauschten an Verstappens Wagen die Heckflügelendplatte. 225 Meter sind es von der Pole Position bis zur ersten Kurve. Vettel reagierte blitzschnell, schob sich vorbei am Red Bull von Pierre Gasly. Hamilton, der schneller losrollte als Bottas, probierte in Kurve sechs, sich an die Spitze zu setzen, ging aber kein unnötiges Risiko. Zunächst. In der vierten Umdrehung griff er Bottas wieder an: Nebeneinander fuhren die Silberpfeile durch die Kurven sechs und sieben, Rad an Rad hielten sie auf Copse Corner zu. Hamilton war vorbei, doch Bottas hielt sich im Windschatten, saugte sich nach vorne, konterte – und blieb vorne.

Verstappen flucht

Bottas und Hamilton setzten sich nun ab. Die weicheren Reifen an den Ferraris büssten ihren Startvorteil allmählich ein. Acht Runden waren gefahren, als Leclercs Rückstand auf Hamilton schon mehr als drei Sekunden betrug. Und Verstappen machte auf den härteren Reifen nun gewaltig Druck, tauchte formatfüllend in Leclercs Rückspiegel auf. In der elften Runde wurde es wild: Verstappen, der als Puffer zwischen den zwei Ferraris lag, attackierte Leclerc, kam aber nicht vorbei; Vettel sah seine Chance, den aus der Spur geratenen Niederländer zu überholen, kam aber ebenfalls nicht vorbei. Eine Runde später überrumpelte Gasly Vettel. Dort blieb er aber nicht lang. Weil er in die Box fuhr.

Gasly hielt nach 13 Runden, nach 14 Runden kamen Leclerc und Verstappen zeitgleich an die Box. Und zeitgleich fuhren sie wieder los, was zur Folge hatte, dass sie Seite an Seite durch die Boxengasse rollten. Verstappen bog er als Erster auf die Strecke. Doch seine Reifen waren nicht auf Temperatur – in der dritten Kurve bremste sich der Ferrari vorbei am Red Bull. «Ahhhh, no grip!», fluchte Verstappen.