Cancellara: «Vor der ersten Prüfung hatte ich Panik»

Wie fühlte es sich an, fast zwanzig Jahre nach dem Abbruch Ihrer Elektronikerlehre wieder zur Schule zu gehen?

Fabian Cancellara: Die erste Woche war heftig. Eine Flut von Informationen brach über mich herein. Dieser Rhythmus, von morgens bis abends konzentriert sein und lernen zu müssen, war für mich total neu. Daran musste ich mich zuerst gewöhnen, es war schon eine grosse Umstellung.

Was ging Ihnen am Abend nach den ersten Vorlesungen durch den Kopf?

Ich ging einfach in mein Zimmer, liess sogar das Nachtessen aus. Ich wollte nur schlafen. Aber das ging irgendwie gar nicht, weil ich mit so vielen Informationen aus verschiedenen Themenbereichen zugetextet worden war. (Überlegt) Ich habe schon ein wenig beissen müssen in den ersten Tagen.

Nach der ersten Unterrichtswoche veröffentlichten Sie ein Bild aus den Ferien in Gran Canaria. Mussten Sie den Kopf lüften?

Die Reise war geplant gewesen. Schwierig für mich war die Nachbearbeitung der Schule, da hatten es die meisten Mitschüler einfacher. Viele arbeiten seit Jahren im Büro. Für sie waren nur die ­Inhalte neu, mit dem Verarbeiten waren sie schon vertraut. Ich konnte zwar schon zu Beginn ­vieles aufnehmen. Aber es war schwierig, mich an die neue Struktur zu gewöhnen.

Dachten Sie manchmal: Was mache ich hier eigentlich, weshalb tue ich mir das alles an?

Nur im positiven Sinn. Ich dachte nie: Jetzt haue ich ab, jetzt habe ich das alles gesehen. Klar, ich verliess die Komfortzone. Aber das war nötig. Ich weiss, dass ich mich an die neue Aussenwelt, die neue Ausgangslage anpassen muss – nicht umgekehrt.

Wie schwierig war es zu Beginn, jemandem über eine längere Zeit zuzuhören, sich zu konzentrieren, zu lernen?

Ich musste erst wieder lernen, wie man schreibt. Gleich im ersten Modul habe ich wohl mehr aufgeschrieben als je zuvor in meinem Leben. Vor der ersten Prüfung hatte ich richtig Panik. Die Theorie ist das eine. Das Wissen auf ein Blatt Papier zu bringen, sodass es der Dozent versteht, ist das andere. Ich war nicht zufrieden mit mir.

Inwiefern?

Ich war zwar erstaunt, wie gut das Ergebnis war. Aber mich störte, dass ich meine Ansprüche nicht erfüllen konnte, dass ich es nicht so hinkriegte, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte mir eine zusätzliche Befriedigung erhofft.

Waren die Noten gut?

Die sind zweitrangig. Ich befinde mich in einer Lehre. Es geht darum, in verschiedene Bereiche ­hineinzuschnuppern. Für mich war diese Schule nichts Alltägliches, eigentlich eine neue Welt – und erst ein Anfang.

Wie meinen Sie das?

Es war kein Mont Ventoux, den ich besteigen musste. Ich habe jetzt ein erstes Zertifikat erhalten, das ist super. Aber ich könnte ein nächstes Diplom machen und dann noch eines. Doch das ist im Moment nicht relevant. Ich habe etwas gemacht – und nicht nur davon gesprochen, das ist wichtig. Als Profi hörte ich oft: Fahr Velo, kümmere dich nicht um den Rest. Davon hielt ich nie viel. Und doch tat es gut, zu realisieren, dass ich nicht auf den Kopf gefallen bin.

Wie haben sich die Dozenten und Mitschüler Ihnen gegenüber verhalten?

Viele waren überrascht, als sie mich sahen. Aber sie meinten, es sei vorbildlich, tue ich etwas. In der Klasse waren alle gleich. Da spielte es keine Rolle, ob einer Olympiasieger ist oder eine wenig spektakuläre Geschichte hat. Ich wurde zunächst ein wenig häufiger angeschaut als andere, aber nicht anders behandelt. Es ging sicher keiner nach Hause und schwärmte: «Hey, ich gehe mit dem Cancellara zur Schule.»

Sie hatten als Leader in einem Radteam über zehn Jahre lang den Tarif durchgegeben. Wie empfanden Sie es, auf einmal Befehlsempfänger zu sein?

Das fiel mir leicht. Der Sport stand in diesem Lehrgang im Vordergrund, vor allem das Thema Vermarktung faszinierte mich. Sport ist meine Welt – also gab ich in den Vorlesungen auch mal meinen Senf dazu. Ich lernte Dinge, die ich auf meine eigenen Projekte übertragen kann. Schwieriger war es bei Inhalten, die mir nicht zusagten.

Bei welchen?

Controlling zum Beispiel. Da drehte ich fast durch. Doch der Dozent sagte: Wenn ihr dafür nicht Feuer und Flamme seid, lasst es sein, sonst macht ihr euch krank (lacht).

Wie finden Sie sich in Ihrem Leben als Unternehmer zurecht?

Ich bin mein eigener Chef. Da muss ich mich an der Nase nehmen, ständig am Ball bleiben. Jetzt wird mir klar: Als Profi war ich einfach ein Angestellter. Ich hatte zwar das Gefühl, mehr zu sein als das, aber dem war nicht so. Ich musste Leistung bringen, entschieden haben andere. Doch ich bin der Typ, der entscheiden will. Obwohl ich sechzehn Jahre lang Velo gefahren bin, denke ich, zu wissen, wie man zum Erfolg kommen kann.

Ende Juni kam es in Andermatt zur Premiere von «Chasing Cancellara» – bei diesem Format treten Hobbyfahrer gegen Sie an. Wurden Sie eingeholt?

Etwa acht Fahrer waren schneller, die sind richtig «davongestiefelt». Das ist nun mal mein Niveau, so fit bin ich. Leute sagen, ich würde wie ein Wilder trainieren. Aber das sind Räubergeschichten. Ich fahre Velo für die Gesundheit, es ist Bewegungstherapie. Doch der Anlass hat enorm Spass gemacht. Es war toll, mich mit anderen zu messen.

Sie gaben tatsächlich alles?

Die Strasse war gesperrt, ich fuhr Vollgas den Oberalppass hoch. Auch wenn mir das viele nicht glaubten. Ich habe nun halt mehr Kilos auf den Rippen, das ist doch völlig normal. Andere waren schneller – so ist das Leben. Dieser Wandel vom Spitzensportler zum Normalsterblichen ist doch auch spannend zu beobachten.

In Andermatt trafen Sie Bernhard Russi. Kaum einem anderen Sportler ist der Übertritt in die zweite Karriere besser gelungen. Haben Sie sich mit ihm darüber unterhalten?

Wir hatten nicht viel Zeit dazu. (Überlegt) Mit den digitalen Medien hat sich vieles verändert. Durch die Digitalisierung kann heute jemand schneller ins Rampenlicht gedrückt werden, aber auch schneller wieder verschwinden. Klar ist, dass man mehr am Ball bleiben muss als früher – sonst geht man vergessen.

An der Tour de Suisse trafen Sie viele ehemalige Weggefährten. Wie fühlte es sich an, nicht mehr Teil der Szene zu sein?

Es war in Ordnung. Ich hätte vieles machen können an der Tour, hielt mich aber wegen der Schule zurück. Das Rennen verfolgte ich primär am TV. Und das war gut so.

Klingt nicht nach Wehmut?

Nein, dieses Gefühl spürte ich auch während der Tour de France nicht. Manchmal kitzelt es ein wenig, aber es wäre doch abnormal, wenn dem nicht so wäre. Mein Leben geht weiter. Ich habe Distanz gewonnen.

Vergangenen Herbst hatten Sie Ihren Respekt vor der Zeit nach dem Profileben angedeutet. . .

. . . ich hatte mich gefragt: Werde ich zu viel zu Hause sein, werde ich zu wenig zu tun haben?

Wie ist es herausgekommen?

Bis Weihnachten war ich oft daheim, knüpfte Beziehungen, legte das Fundament. Danach war ich, beispielsweise für meine Partner, häufig unterwegs, hatte 15-Stunden-Tage. Als Velofahrer kannte ich das nicht. Es war so viel los, dass ich gar nicht in ein Loch ­fallen konnte. Einige Aufträge musste ich sogar ablehnen.

Ist Ihr Leben entspannter oder stressiger als während der Karriere?

Es kommt auf die Situation an. Ich habe weniger Zeit für mich – was ich nicht für möglich gehalten hatte. Aber ich merke jetzt, wie viel freie Zeit mir als Profi neben Rennen und Trainings geblieben war. Darum sage ich jedem Athleten: Geniess die Zeit – so blöd das klingen mag. Denn nach der Karriere hast du nicht mehr so viel Zeit wie als Athlet. (Berner Zeitung)