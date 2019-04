Der Radsport hat seinen nächsten Überfahrer

Er will Bike-Gold in Tokio

Wenn es noch einen letzten Beweis gebraucht hat, ist es dieses Rennen: Der Radsport hat seine nächste Überfigur. Eine Überfigur, deren Strassensaison 2019 nach 6 Siegen in 15 Renntagen fürs Erste zu Ende geht. Er macht kurz Ferien, schliesslich hat er im Gegensatz zu seinen Gegnern im Winter nicht pausiert, sondern von Oktober bis Februar auch noch 33 Querrennen bestritten. 31 gewann er.

Lange wird die Pause nicht dauern, nur das Velo wird er wechseln. Darum fährt er für das kleine Team Corendon-Circus: Weil dieses ihn machen lässt, was er will. Sprich: Radquer, Strassenrennen und Mountainbike. Auf Letzteres will sich Van der Poel eigentlich konzentrieren, die Olympischen Spiele in Tokio 2020 sind sein Ziel. Respektive die Goldmedaille, die es dort zu gewinnen gibt. Was danach passiert, scheint völlig offen. Sein Vertrag mit Corendon-Circus läuft zwar bis Ende 2023. Dass er diesen erfüllen wird, kann sich aber niemand richtig vorstellen. Die Strassenteams stehen schon jetzt mit Millionenofferten Schlange.

Vorerst dürfte das Van der Poel weniger kümmern als seine nächsten Renneinsätze. Mitte Mai folgt der Wechsel aufs Bike, am Weltcup in Albstadt. Weltmeister Nino Schurter ist sich sehr bewusst, welche Naturgewalt ihn da herausfordert.