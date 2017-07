EM-Start wider Willen

Erstmals seit 2013 nimmt Ma­thias Flückiger wieder an ei­ner Mountainbike-Europameisterschaft teil. Vor vier Jahren hatte er an den kontinentalen Titelkämpfen auf dem Gurten, dem Berner Hausberg, früh aufgegeben. «Eigentlich wollte ich auch dieses Jahr nicht starten», verrät der Oberaargauer aus Leimiswil.

Aber der 28-Jährige hat sich kurzfristig umentschieden. «Ich möchte in der UCI-Weltrangliste in die Top 8, damit ich im September an der Weltmeisterschaft in Australien eine gute Startposition garantiert habe», erklärt er. Momentan belegt er in der Weltrangliste Position 15. Und weil an der EM Punkte zu holen sind, startet Flückiger nun doch im italienischen Darfo Boario Terme. Mehr noch: der Berner gehört zum engsten Kreis der Favoriten auf die Goldmedaille.

Da Olympiasieger und Überflieger Nino Schurter Anfang Woche kurz­fristig absagte, ist der ultimative Topfavorit, der bisher alle vier Weltcuprennen gewonnen hat, nicht dabei. «Ich peile die Top 3 an», sagt Flückiger. «Mit meinem momentanen Formzustand ist das möglich.» Selbstvertrauen hat der Berner zuletzt auch an der Schweizer Meisterschaft getankt. Da fuhr er lange mit Schurter vorneweg, ehe er nach einem Sturz den Anschluss verlor und letztlich hinter dem Dominator Silber gewann. Schon Anfang Juli hatte sich Flückiger im Weltcup in Andorra nur dem Bündner geschlagen geben müssen. «Die Konkurrenz wird an der EM ähnlich sein wie an einem Weltcuprennen», sagt Flückiger. Denn in den Top 20 der Weltrangliste sind nur gerade drei Fahrer nicht Europäer.

Bruder Lukas warnt

Trotz der Absage von Schurter gibt es durchaus Rivalen, vor allem aus Frankreich, aber auch aus dem eigenen Land. SM-Bronze­gewinner Florian Vogel etwa oder Lukas Flückiger. Mathias fünf Jahre ältere Bruder spürt zwar gegenüber der ersten Saisonhälfte grundsätzlich einen Aufwärtstrend, musste jedoch vor zwölf ­Tagen an der nationalen Meisterschaft entkräftet aufgeben.

«Ich habe die Tage nach der SM gut genutzt, um mich zu erholen, aber auch, um gute und intensive Trainings einzubauen. Meine Form stimmt, und wenn alles passt, kann ich wieder ganz vorne mitfahren», sagt Lukas Flückiger. Aber der EM-Zweite von 2015 weist auf die Besonderheiten des Events hin. «Eine EM ist wie eine SM immer besonders schwierig. Es kann Überraschungen geben, aber auch Enttäuschungen.»

Kupferschmied selektioniert

Etwas überraschend hat Swiss Cycling in der U-23-Kategorie auch die Spiezerin Ramona Kupferschmied selektioniert. Die Berner Oberländerin freut sich auf das Rennen in der Lombardei. «Mein Ziel ist eine Platzierung in der ersten Hälfte aller Teilnehmerinnen», sagt Kupferschmied. «Zudem will ich mein Tempo konstant und ohne Einbruch während des Rennens duchziehen.» Bei den U-23-Männern freut sich mit Joris Ryf aus Täuffelen ein weiterer Berner auf den Start: «Ich habe lange gearbeitet, um endlich an einer internationalen Meisterschaft teilzunehmen zu können.» (Berner Zeitung)