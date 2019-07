Buchmann träumt nicht

Doch so funktioniert das nicht im Radsport, zumindest nicht unter den Bergfahrern. Diese duellieren sich selten taktisch, sondern schauen bergauf schlicht, wer länger schnell fahren kann als die anderen. Buchmann kann diesen Juli sehr lange sehr schnell fahren. Zu Tour-Beginn machte er dies noch ziemlich unbemerkt, mittlerweile wird er von den Franzosen anerkannt («Buschmann» nennt ihn Thibaut Pinot) wie auch von der englischsprachigen Konkurrenz («Bookman» Geraint Thomas).

Der Spitzname hat Potenzial

Sie realisierten seine Präsenz endgültig, als der 26-Jährige bei der Bergankunft am Tourmalet im Finale selber attackierte. Es war jene Attacke, die Thomas distanzierte.

Oben auf dem Gipfel wirkte der Reporter des deutschen Fernsehens mehr ausser Atem als Buchmann. Aufgeregter sowieso. Im reisserischen Ton fragte er: «Wie erklären Sie sich diese Frische?» – Buchmann: «Das weiss ich auch nicht, ich fühle mich einfach noch gut. Ich bin top in Form, es läuft halt super.»

Die folgenden drei Fragen und Antworten nahmen einen ähnlichen Verlauf – die deutschen Medien haben ihre liebe Mühe, etwas aus dem neuen Darling herauszukitzeln. Immerhin hat sein Spitzname Potenzial: «Emu» lässt sich sehr gut jubelnd in die Länge ziehen.

Deutschland ist ein sonderbares Radland: In den vergangenen Jahren dominierten seine Sprinter die Tour. Das interessierte keinen Menschen. Was im Land zählt, ist einzig das Gesamtklassement. Und in diesem wartet man nun schon eine lange Weile auf eine Erfolgsmeldung. Als Letzter stand Andreas Klöden 2006 auf dem Tour-Podium, der letzte Sieger war 1997 Jan Ullrich.

Der wird nun natürlich wieder bemüht, «Bild» zitiert ihn mit der Aussage «Er hat das Zeug zum Champion». Buchmann erzählt tags darauf, dass man sich noch nie begegnet sei. Und dass das Träumen, etwa nach Gelb, sowieso nicht sein Ding sei: «Ich bin der rationale Typ, lebe in der Realität. Ich will weiter Zehnter werden. Wird es mehr, freue ich mich natürlich.»