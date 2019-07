Der Mann, der das Leiden liebt

Egan Bernal feiert den Tour-Sieg. (Video: SRF)

Nur: Jetzt war da ja Bernal, der am Wochenende so viele Tränen vergoss, dass fast in Vergessenheit geriet, wie diese fiebrige Tour am Ende wieder in ein altes Muster verfiel: Die Briten vom Team Ineos (ehemals Sky) stellten erneut den Gesamtsieger, zum siebten Mal in acht Jahren. Wenn auch diesmal mit dem jüngsten Tour-Sieger seit dem Zweiten Weltkrieg. Zeugte Bernals Erfolg, wie viele schon mutmassten, sogar vom Anbruch einer neuen Ära?

Am Ende sind es zwei Attacken in der dünnen Luft

Sein unmittelbarer Triumphzug hatte schon im Mai begonnen, ebenfalls mit Tränen: Bernal hatte sich bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen, sein geplanter Start beim Giro d'Italia war dahin. Allerdings blieb noch genug Zeit, um für die Tour fit zu werden, die er ursprünglich gar nicht hatte bestreiten wollen. Und dann stürzte sein Teamkollege Christopher Froome ebenfalls schwer, und weil auch Vorjahressieger Geraint Thomas bei der Tour de Suisse verunfallte (wo Bernal gewann), war der Kolumbianer plötzlich die grosse Hoffnung seiner britischen Equipe.

Er fuhr zunächst ein wenig im Schatten von Thomas, die Helfer von Ineos schwächelten, das hatte man in Frankreich lange nicht erlebt. Aber Bernal wurde in den Alpen immer vitaler, dort, wo es allein über fünf Gipfel über 2000 Meter ging. Klar, die Höhe habe ihm sicher geholfen, sagte er, sein Heimatort Zipaquirá liegt auf 2600 Meter im Herz der Anden. Am Ende waren es zwei Attacken in der dünnen Luft, auf der 18. und 19. Etappe, mit denen er die Konkurrenten ermatten liess: Thomas, der am Ende Zweiter wurde, vor dem Niederländer Steven Kruijswijk und dem Deutschen Emanuel Buchmann. «Ich liebe einfach das Gefühl, in den Bergen zu leiden», erklärte Bernal hernach, «ich liebe dieses Gefühl, nicht zu wissen, ob du für diese Herausforderung bereit bist oder nicht.» Diese Unbekümmertheit und Liebe zu seinem Sport habe ihn schon immer getragen, so einfach sei das.

«Diese Tour ist ein bisschen wie eine Droge»

Bernals Sportlerleben begann mit sieben Jahren bei Pablo Mazuera, einem Tontechniker, der in Zipaquirá ein Mountainbike-Team gegründet hatte, um Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Bernal sei schon immer herausgestochen, sagte Mazuera während der Tour der spanischen El Pais, 2014 gewann er bei der Jugend-WM in Lillehammer Silber. Aber die grossen Profiteams konnten mit einer unbekannte Mountainbike-Begabung aus den Anden nicht viel anfangen. Mazuera drängte Bernal also, am Sitz des Weltverbands UCI in der Schweiz ein paar Leistungstests zu machen. Als die Daten zurückkamen, erinnerte sich Mazuera, hätten die Diagnostiker gesagt: «Das sind die besten Werte, die wir hier je gesehen haben.»