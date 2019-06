Die 53'000 Höhenmeter sind überwunden

Was war nach rund 2500 km passiert?

Ich hatte Schlafmangel und war mental an meine Grenzen gestossen. Zuerst pausierte ich 6 Stunden, aber es wurde nicht besser. Ich ging in ein Hotel. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, ob ich das Rennen würde fortsetzen können.

Ihr Vorsprung betrug 200 km.

Und als ich 24 Stunden später zurück aufs Rad stieg, war ich auf den 6. Platz abgerutscht. Gedanken ans Ende kamen auf. Das war hart. Ich musste mental einen Neustart machen, sagte mir, jetzt beginnt hier in Mississippi ein neues Rennen. Das gelang mir. Ich schaffte es, meine Ziele anzupassen. Ich hatte wieder Spass auf dem Velo und konnte auf- und überholen. Das war cool.

Wie lauteten die neuen Ziele?

Unterwegs gab es etwa die Wertungen à je drei Etappen «Queen of the Mountains» und «Queen of the Prairie». Beide gewann ich.

Nehmen Sie ein drittes Mal teil?

Ein Race Across America hat dermassen viele Facetten. Würde ich zwanzigmal starten, würde ich zwanzig verschiedene Erfahrungen machen. Das jetzt waren wirklich spannende Tage. Körperlich war ich top vorbereitet. Doch mental bin ich an meine Grenzen gestossen. Und diese Limiten sind knallhart. Im Moment möchte ich nicht noch einmal starten, trotzdem schliesse ich eine dritte Teilnahme nicht aus.