Froome bricht sich bei Sturz den Oberschenkel

Bittere Pille für Chris Froome. Der vierfache Tour-de-France-Sieger stürzt am Mittwoch am Dauphiné bei der Besichtigung des Zeitfahr-Kurses und zieht sich gemäss mehreren Medien einen Bruch des Oberschenkels zu.

Damit ist für den 34-jährigen Briten ein Start an der Tour de France, die am 6. Juli in Brüssel beginnt, kein Thema.