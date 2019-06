Froome prallte mit 60 km/h in eine Mauer

Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome fällt nach einem schweren Sturz für die am 6. Juli beginnende Frankreich-Rundfahrt aus. Laut Angaben seines Teams Ineos passierte das Missgeschick dem 34 Jahre alten Rad-Star aus Grossbritannien bei der Streckenbesichtigung des 26,1 Kilometer langen Zeitfahrens des Critérium du Dauphiné in Roanne. «Es ist ein sehr schwerer Unfall. Er wird eindeutig nicht bei der Tour de France am Start sein. Es wird ziemlich lange dauern, bis er wieder Rennen fährt», sagte Dave Brailsford und fügte an: «Er konnte kaum sprechen.»