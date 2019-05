«Ich fahre lieber Rennen»

Bestreitet der Holländer ein Radrennen, ist er nur mit einer Platzierung zufrieden: Rang 1. Kein Wunder: Auf dem Quer- und dem Rennvelo ist er Seriensieger. Seine Frühjahrsklassiker-Kampagne beendete er mit einem eigentlich unmöglichen Sieg: Er gewann das Amstel Gold Race im Sprint, nachdem er über mehrere Kilometer eine ganze Verfolgergruppe wieder zurück an die Spitze geführt hatte.

Am Sonntag hat er in Nove Mesto die zweite Chance der Saison, einen Bike-Weltcup zu gewinnen. Auf einer Strecke, die ihm noch ein bisschen besser liegt. Sollte es auch in Tschechien nicht klappen, schaut der 24-Jährige nach vorne. Er fährt Bikerennen, weil er nächstes Jahr in Tokio Olympiasieger werden will. Nicht mehr und nicht weniger.

Was ist Ihnen wichtiger auf dem Velo: Spass haben oder gewinnen?

Ha. Das eine kommt meistens mit dem anderen: Wenn ich Spass habe, gelingt mir meist auch eine gute Leistung. Für mich ist Spass ein zentraler Faktor für grosse Sportleistungen. Da sind auch meine Disziplinenwechsel ein Vorteil: Mir verleidet nie eine. Das hält mich mental frisch.

Wer ist Ihr härtester Konkurrent, über alle drei Disziplinen gesehen?

Nino Schurter, weil es für mich am härtesten ist, ihn zu schlagen. Aber ich sage damit nicht, er sei der beste Fahrer, gegen den ich schon gefahren sei. Julian Alaphilippe war auch sehr eindrücklich, auch wenn ich ihn diesen Frühling besiegen konnte.

Was trennt Sie fahrerisch noch von Schurter?

Die Erfahrung. Aber in Tokio wird er diesbezüglich keinen Vorteil haben, da er die Strecke nicht besser kennt als ich. Wir werden mit gleich langen Waffen antreten.

Was zieht Sie an am Mountainbike-Sport?

Die Landschaften, in denen die Rennen stattfinden. Mit einem Renn- oder Quervelo kommst du da oft nicht hin. Und es ist technisch eine grosse Herausforderung, besonders die Abfahrten.

«Die Bikerennen an sich geniesse ich nicht wirklich, dafür sind sie schlicht zu hart.»

Sie mögen das Spielerische.

Ja, abwärts mag ich lieber als aufwärts. (lacht) So geht es wohl vielen Fahrern. Die Rennen an sich geniesse ich nicht wirklich, dafür sind sie schlicht zu hart. Ich liebe vor allem das Training auf dem Mountainbike und die Orte, an die dich dieses hinführt.