Topfavorit Van Aert stürzt schwer

Wie sein Team später mitteilte, erlitt Van Aert, der Sieger der zehnten Etappe, eine Fleischwunde am rechten Oberschenkel. Eine genauere Diagnose steht noch aus. Die Tour ist für ihn jedenfalls vorbei.

.@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg.

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 19, 2019