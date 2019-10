«2020 will ich mein erstes Rennen als Profi gewinnen»

Marc Hirschi, liegen Sie irgendwo am Strand?

Nein, ich erhole mich zu Hause. Am Montag absolvierte ich den TCS-Fahrkurs in Niederstocken.

Warum fahren Sie überhaupt Auto? Sie sind ja mit dem Velo schneller unterwegs.

Stimmt. (lacht) Manchmal ist ein Auto trotzdem praktisch.

Und was unternehmen Sie in den Ferien sonst noch?

Am Sonntag besuche ich den Radquer-Weltcup in Bern. Bei schönem Wetter will ich zudem wandern gehen, auch ein Abstecher in den Europapark oder eine kurze Städtereise stehen auf dem Programm. Klar ist aber: Das Velo rühre ich drei Wochen nicht an.