Adelboden beginnt mit einem Heimspiel Der EHC Adelboden trifft im Playoff-Viertelfinal auf St-Imier.

Die Spieler des EHC Adelboden bejubeln beim Spiel gegen Unterseen-Interlaken im Dezember ein Tor. Walter Dietrich

Auch in der 1. Liga ist am Samstag die Regular Season abgeschlossen worden. Die Berner Teams haben den Erwartungen entsprechend abgeschlossen. Adelboden vermochte sich erneut in der oberen Tabellenhälfte der Westgruppe zu etablieren, schloss die Masterround auf Platz 4 ab und trifft nun im Playoff-Viertelfinal auf St-Imier. Unterseen-Interlaken schaffte im Gegensatz zur letzten Saison den Einzug ins Playoff. Als Zweiter der Qualimasterround wartet mit dem Gruppenfavoriten Franches-Montagnes allerdings ein schwerer Gegner.

Burgdorf erreichte in der Ostgruppe Mitte Januar sein Ziel, vorzeitig ins Playoff einzuziehen. In der Masterround konnten sich die Emmentaler von Platz 6 aus nicht mehr verbessern. Bei der 3:4-Niederlage bei Oberthurgau am Samstag zeigten sie jedoch, dass sie im Viertelfinal gegen die Ostschweizer nicht chancenlos sind. Im Gegensatz zur MSL beginnt das Playoff erst am 11. Februar, die Teams können sich also während zehn Tagen auf die entscheidende Saisonphase vorbereiten. (rpb)