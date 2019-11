Ärgerlicher als die Niederlage

Man sieht oder hört es ihm nicht an. Christoph Spychers Kopf ist weder rot, noch ist seine Stimme laut. Aber der Sportchef ist aufgebracht. Es sind die ersten Minuten nach dem 0:3 in Genf. Spycher schickt voraus, YB habe schlecht gespielt. Er will ver­hindern, dass ihm die Worte als Ausrede für die Darbietung ausgelegt werden können.