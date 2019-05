Aufstieg zum Abschied

Die Aufstiegs- und Abschiedsfeier fand bereits vor einer Woche anlässlich des letzten Heimspiels statt. «Mein zweijähriger Sohn Léo machte den Ankick», erzählt Geiser. «Der Aufstieg ist ein schöner Abschluss der Karriere.»

20 Jahre sind vergangen, seit Geiser als 15-Jähriger vom FC Langenthal zu YB gestossen war. Das Debüt in der NLA bezeichnet er als Highlight. «Es war an einem Mittwoch, ich war im Gymnasium, als am Mittag der Telefonanruf kam, ich solle ins Hotel Bern kommen», erinnert sich Geiser an den 6. März 2002.

Als sich am Abend im Spiel gegen Servette Adrian Eugster verletzte, schickte Trainer Marco Schällibaum in der 64. Minute den 18-Jährigen aufs Feld. «Mein Gegenspieler war Wilson Oruma. Als Mittelfeldspieler musste ich rechter Verteidiger spielen. Diese Position ist mir dann viele Jahre geblieben.» YB gewann die Partie auf dem Neufeld mit 3:1.

Insgesamt absolvierte Geiser 40 Meisterschaftsspiele für seinen Herzensclub YB. Just als die Berner 2005 ins neue Stadion zogen, wurde er an Lausanne ausgeliehen. «Damals hätte ich besser verhandeln und den Vertrag vorzeitig verlängern sollen, denn als ich zurückkehrte, war ich bereits aus den Traktanden gefallen.» Nach dem Umzug ins Stade de Suisse tätigten die Berner viele Transfers, suchten den schnellen Erfolg – keine guten Voraussetzungen für einen eigenen Junior.

Doch hadern will Geiser nicht, man könne schliesslich nichts mehr ändern. Es folgte der Wechsel nach Schaffhausen, wo für den Oberaargauer 31 weitere Auftritte in der Super League folgten. 2010 stand er mit Lausanne im Cupfinal (0:6 gegen Basel). «Ich habe im Fussball viele, gute Freunde gefunden», sagt Geiser. Ein Mitspieler ist ihm besonders in Erinnerung.