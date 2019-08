Blitztor nach 4 Sekunden

Späte Tore gegen Breitenrain und für Münsingen

Es war der Spieltag der ganz späten Tore in der Promotion League: Während der FC Breitenrain im Duell der städtischen Quartierclubs gegen Brühl St. Gallen in der 95. Minute das einzige Tor zum 0:1 kassierte und so noch einen Punkt und auch das Spiel auf äusserst unglückliche Art und Weise verlor, rettete sich der FC Münsingen sehr spät in der Nachspielzeit immerhin noch zu einem wichtigen Punktgewinn. Einwechselspieler Matthias Collard gelang in der 95. Minute beim Gastspiel bei Etoile Carouge der Treffer zum 1:1-Ausgleich, welcher den Aaretalern den zweiten Punkt in der dritten Runde sicherte. Der FC Breitenrain verpasste es hingegen, auch im dritten Saisonspiel in der Promotion League ungeschlagen zu bleiben und sich in der Tabelle zu einem frühen Stadium der Saison vorne festzusetzen. (lüp)