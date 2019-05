Das Glück hat Schönbühl verlassen

Die Situation beim FC Schönbühl verschlimmert sich, der Ligaerhalt in der 2. Liga regio scheint nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Kirchberg fast nicht mehr möglich. Fünf Runden vor Schluss liegt der FCS auf dem zweitletzten Rang – neun Punkte fehlen für einen Platz über dem Strich. Rein rechnerisch wäre eine Rettung also noch umsetzbar, aber in der aktuellen Verfassung scheint diese unrealistisch. Seit fünf Spielen sind die Schönbühler sieglos. «Für den Ligaerhalt müsste etwas Glück im Spiel sein», meint Präsident Richard Holzäpfel. Und Glück, das hatte der FC Schönbühl in letzter Zeit definitiv nicht.