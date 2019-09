Dauerfehde mit der Hexe

Nicolas Raemy, den MVP der vergangenen Spielzeit, kann der Coach genauso wenig einsetzen wie die gleichfalls verletzten Luca Linder, Flavio Wick, Ron Delhees und Damien Guignet. Das sind fünf potenzielle Leistungsträger. Die Tribüne ist bei den Berner Oberländern dieser Tage so prominent besetzt wie die Startaufstellung. Für sie ist das fast schon Standard: Seit 15 Monaten wartet Rubin darauf, wieder mal auf all seine Kräfte zurückgreifen zu können.

Ausfälle sind in diesem Sport nichts Aussergewöhnliches, auch jenseits der Landesgrenzen nicht. Seit längerem wird im internationalen Handball über die hohe Belastung diskutiert, welcher die Spieler ob all der Partien ausgesetzt sind. In Ligen wie der hiesigen ist das Pensum besonders schwer zu stemmen, weil es von Leuten bewältigt wird, welche in den wenigsten Fällen Profis sind.

Wenn die Stärkezur Schwäche wird

Die Thuner ziehen den Zorn der vielzitierten Verletzungshexe überproportional oft auf sich. Das ist vornehmlich eines: Pech. Aber es gibt Gründe oder zumindest Erklärungsansätze, weshalb häufig Wacker betroffen ist. Da wären banale wie jener, dass der Cupsieger einige offensichtlich anfällige Akteure beschäftigt. Nationalspieler Delhees etwa ist schon bei seinen früheren Clubs immer mal wieder ausgefallen, 2015 bei GC Amicitia Zürich riss er sich wie im vergangenen Herbst das Kreuzband.

Auch Linder, gleichfalls Modellathlet und gewiss grundsätzlich topfit, musste bereits in den Vorjahren regelmässig pausieren. Er ist selten schwer verletzt, aber oft angeschlagen – wie Guignet. Dieser wiederum steht für die kampfbetonte Spielweise, welche der zweimalige Meister traditionell an den Tag legt. Der Westschweizer scheut sich so gar nicht vor Duellen, steckt eine Menge ein. Dorthin zu gehen, wos ungemütlich werden dürfte, ist für viele im Ensemble der Oberländer Alltag.

Diese haben mit ihrem von Leidenschaft geprägten Stil Grenzen verschoben. Sechs Titel gewannen sie in den letzten sieben Jahren. Nicht immer besassen sie wie beim Gewinn der Meisterschaft 2018 auch wirklich das beste Kader. Die Erfolge waren teils vorab eine Willensleistung. Und Maximaleinsatz fordert offenbar ihren Tribut.