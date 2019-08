Der erfahrene Neuling

«Ein Ziel ist auch, professionellere Strukturen einzuführen. Wir benötigen einen Betreuer, einen Kontakt zu einem guten Sportarzt. Und ich würde gerne während der Saisonzwei-, dreimal pro Woche trainieren statt nur einmal.» Als Kölliker all seine Absichten aufzählt, streut er mehrmals die Bemerkung ein, dass dies eine grosse Herausforderung sei.

Der Präsident hilft mit

Unterstützung erhält er vom neuen Bomo-Präsidenten. Peter Brand will die A-Lizenz-Spielerinnen neu mit Verträgen ausstatten und mit einem kleinen Batzen entlöhnen. «Die Frauen haben bisher bei Bomo noch nie 200 Franken erhalten, vielleicht kommt sogar noch eine Prämie dazu», erzählt Brand.

Das sportliche Ziel ist nach der verpatzten vergangenen Saison, als sich der Club unter Interimscoach Brand erst in der Ligaqualifikation rettete, diesmal das Playoff der Top 4, gleichzeitig soll das Partnerteam Langenthal aufsteigen.

Kölliker ist als Baumeister für den geplanten Aufschwung des regionalen Fraueneishockeys vorgesehen. «Ich bin mir bewusst, dass ich nicht in ein fertiges Nest sitze, sondern erst ein paar Äste vorhanden sind. Es braucht Geduld und viel Arbeit», mahnt der Fachmann.

Aber das erste Training in seinem neuen Abenteuer hat gezeigt: Der Elan und das Feuer für das Eishockey sind dem mittlerweile 66-Jährigen noch nicht abhandengekommen. Und selbst als der Coach um 22 Uhr wohl zum ersten Mal in seiner langen Karriere sagt «Guet gmacht, Froue», tönt das, als hätte er die Trainings schon immer so beendet.