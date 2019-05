Der FC Langenthal hat die Belastungsprobe bestanden

Die Konstellation in der Gruppe 2 der 1. Liga war wohl im Kampf um den Abstieg noch selten so aussergewöhnlich und spannend wie heuer. Während die 24 Punkte, die Langenthal in dieser Saison vor der gestrigen Partie bereits herausspielen konnte, in den Gruppen 1 und 3 locker bereits zum vorzeitigen Klassenerhalt gereicht hätten, waren die Oberaargauer damit – nach den Siegen von Zofingen und Basse-court in deren Samstagsspielen – wieder unter den ominösen Strich gerutscht.