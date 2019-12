Di Romualdo gibt bei Bosporus ab

Den Trainer stört jedoch die immens hohe Anzahl Strafpunkte (146). Diese stammen vor allem aus der Partie Ende September gegen Italiana (2:4), als es zu Ausschreitungen gekommen war. Ausgerechnet in dieser Begegnung hatte Di Romualdo krankheitshalber an der Seitenlinie gefehlt. Dass der erfahrene Coach dennoch mit den damaligen Undiszipliniertheiten in Verbindung gebracht wurde, «nervte und belastete» ihn.

Während Di Romualdo eine neue Herausforderung sucht – «Ich kann nicht ohne Fussball sein» –, übernimmt Zülfikar Jric bei Bosporus den Chefposten. In der regionalen 2. Liga haben in der Winterpause bereits Bümpliz (neu Manuel Bregy), Bern (Marcos Lopez) und Italiana (Christoph Schneider) den Trainer gewechselt.