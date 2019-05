Die Ärztin sattelt um

Die 27-Jährige ist die Älteste und einzige Schweizerin im Team, dem eine Irin sowie je eine junge Fahrerin aus Trinidad und Tobago, Paraguay, Äthiopien, Eritrea, Weissrussland und Argentinien angehören. «Wir verstehen uns gut. Da sich jede noch entwickeln muss, haben wir keine bestimmte Leaderin. Wir müssen nicht eine Siegfahrerin unterstützen, sondern können unsere eigene Chance wahrnehmen.»

Ökologisches Gewissen

Die erstmalige Aufnahme in ein Team hat für Reusser weitreichende Folgen. Sie musste ihre Tätigkeit als Ärztin einstellen. Zuvor hatte sie im Regionalspital Emmental in Langnau mit einem 50-Prozent-Pensum sowie noch kurze Zeit in einer Arztpraxis gearbeitet. Den Sport betrieb sie in der Freizeit. Das hat Reusser indes nicht daran gehindert, 2017 in ihrer ersten Saison gleich Schweizer Meisterin im Zeitfahren zu werden. Ein verhängnisvoller Sturz im April 2018 mit einem komplizierten Beckenbruch bremste den Aufschwung.

Rund vier Monate später resultierte an der WM in Innsbruck trotzdem der 17. Rang. Und nun geht sie mit dem WCC-Team der UCI an den Start. Vor einem Monat belegte sie an der Rundfahrt in Thailand den fünften Gesamtrang. Freudensprünge machte Reusser deswegen jedoch keine. «Für ein Dreitagesrennen nach Thailand zu fliegen, ist absurd. Für die Hinreise benötigten wir 30, für die Rückreise 28 Stunden. Aus ökologischer Sicht ist das ein völliger Unsinn und für Körper und Geist eine Tortur», sagt die frühere Kantonalpräsidentin der Jungen Grünen und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Immerhin brachte ihr der sportlich erfolgreiche Abstecher in Asien wertvolle UCI-Punkte ein. Und solche braucht sie, will sie ihren Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio realisieren. Da eine Rangierung in den ersten 20 der Nationenwertung nicht absehbar ist, bleibt ihr die Qualifikation über das Einzelranking. Noch fehlen ihr ein paar gute Resultate, um in die Top 100 vorzustossen. Nach dem Sieg vor einer Woche am nationalen Zeitfahren in Thun belegt sie den 110.

Platz. «Dass ich noch zehn Plätze gutmache, scheint mir durchaus realistisch. Aber eines ist klar: Ich darf nicht wieder stürzen und mich verletzen.» Weil der früheren Läuferin und passionierten Geigenspielerin auf dem Rad als Quereinsteigerin die Grundtechniken fehlen, fühlt sie sich bei einem Strassenrennen im Feld der Fahrerinnen weiterhin unsicher.