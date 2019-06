Die Beste unter drei Guten

Der Aufschwung in der Schweizer Leichtathletik macht sich auch im Nachwuchs bemerkbar. Bereits im letzten Jahr wurden deshalb an der Thuner Athletics Night Mitte Juni in einzelnen Disziplinen Trials durchgeführt, die schwergewichtig für die Selektion für die U-18-EM herangezogen wurden. Dieses Verfahren wird auch 2019 angewandt, wenn es um die Teilnahme am Europäischen Olympischen Jugendfestival im Juli in Baku geht.