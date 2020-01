Die Ersatzfahrerin überstrahlt alle

Für die Allrounderin ist dennoch klar: «Für mich ist die Riesenslalom-­Medaille die schönste, schliesslich ist der Riesen meine liebste Disziplin.» Klopfenstein will die Medaillen in ihrem Zimmer ausstellen. «Sie bedeuten mir sehr viel, aber ändern wird sich ihretwegen nicht viel.» Der Fokus gelte nun den nächsten Rennen, die Saison sei ja noch lang. Klar träumt Klopfenstein davon, später auch an den «richtigen» Olympischen Spielen teilzunehmen. «Natürlich versuche ich das zu erreichen, aber der Weg dorthin ist noch weit.» Vorerst möchte sie sich mit guten Resultaten für Einsätze im Europacup, der zweithöchsten Stufe hinter dem Weltcup, empfehlen.

Feier mit der Familie

Am Donnerstag ist Klopfenstein aus Lausanne abgereist und heim nach La Neuveville an den Bielersee gefahren. Im Kreise ihrer Familie soll auch noch etwas gefeiert werden. «Bisher hatte ich noch keine Zeit für eine grosse Party.» Amélie ist die Jüngste in der Familie. Dank ihren Eltern hat sie mit Skifahren begonnen, auch ihre zwei Brüder und die Schwester stehen auf den Brettern, aber wie die Eltern nicht wettkampfmässig. Klopfenstein war früher auch eine gute Tennisspielerin. «Als ich mich für eine Sportart entscheiden musste, habe ich etwas gezögert, bis ich merkte, dass ich das Skifahren bevorzuge», erinnert sie sich.

Mittlerweile besucht sie im dritten Jahr die Sportschule des Nationalen Leistungszentrums West in Brig. Im Winter bestreitet sie jedoch vor allem Rennen. Als sie Anfang Saison die direkte Qualifikation für die Jugendspiele verpasste, sei sie zuerst schon «ein bisschen enttäuscht» gewesen. Sie habe dies aber damals schnell weggesteckt. Doch das ist Geschichte. Heute ist Klopfensteins Gemütslage ganz anders: «Ich bin sehr zufrieden, wie nun alles herausgekommen ist.»