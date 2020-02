Die Oberländerin im Meisterteam

Feierstimmung für Céline Koller am Samstagabend in Thun. Glückwünsche hier, Umarmungen da. Die Adelbodnerin, am 7. Februar 24 Jahre alt geworden, hatte sich als Lead mit dem Team Oberwallis an den Schweizer Meisterschaften den Titel gesichert. «Dass dies in meinem Heimatkanton geschah, vor vielen Kollegen und Verwandten unter den Zuschauern, war sehr speziell», sagte Koller strahlend. «Das macht diesen Triumph noch viel schöner.»