«Schiedsrichter haben vermutlich eine Freinacht ausgerufen»

Viel Pech für Rotweiss, viele Niederlagen für Steffisburg

Viel schlechter hätte es für die Thunerinnen nicht laufen können am Samstag. Rotweiss schied in der zweiten Runde des Schweizer Cups aus, nachdem es in der letzten Saison im Final knapp gescheitert war. 26:31 verloren die Berner Oberländerinnen gegen Vizemeister Zug zu Hause; nach zwei Dritteln Spielzeit hatte ihr Rückstand bloss ein Tor betragen. Topskorerin Lucia Weibelova war nach der Startphase verletzt ausgefallen und dürfte länger fehlen. Später schied mit Laura Rotondo eine weitere Leistungsträgerin aus; sie wurde des Feldes verwiesen, wobei es sich um einen strittigen Entscheid handelte. Auf einen missglückten Saisonauftakt blickt der TV Steffisburg. Der Nationalliga-B-Club startete mit vier Niederlagen in die Meisterschaft und ist im Cup nicht länger vertreten. Jüngst unterlag das Team von Dominic Bleuer am Zürichsee Stäfa, das bis vor wenigen Jahren im Oberhaus gespielt hatte. 23:30 verloren die Berner, welche unter anderem auf die NLA-erprobten Nino Gruber, Marco Giovanelli und Joel Christinat setzten. Steffisburg war in den vorangegangenen Jahren oft schlecht gestartet, vermochte sich aber teils eklatant zu steigern. Punkte sind in der bevorstehenden Partie gleichwohl unwahrscheinlich: Mit Gossau ist am Samstag der Absteiger zu Gast. (ahw)