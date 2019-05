Die Vorteile liegen wieder bei Spiez

Weil gleichzeitig das zuvor punktgleiche Muri-Gümligen gegen Breitenrain 0:1 verlor, liegen die Oberländer nun wieder allein vorne. Bleibt diese Konstellation bis zum direkten Duell in der letzten Runde bestehen, würde Spiez gegen Muri-Gümligen ein Unentschieden reichen.

Aufstieg ist kein Muss

«Wenn wir in der letzten Runde tatsächlich als Leader zum Favoriten gehen, dann wollen wir die Sache durchziehen und aufsteigen», macht Reto Gerber kein Geheimnis aus den Ambitionen, auch wenn man als Ziel eine Top-3-Platzierung und nicht den Aufstieg ausgegeben habe. Der Sportchef des FC Spiez stellt deshalb klar: «Wir verspüren keinen Druck, dieser liegt bei Muri. Für uns bricht keine Welt zusammen, sollten wir den Aufstieg nicht schaffen.»

Und trotzdem macht man sich am Thunersee bereits eifrig Gedanken über die nächste Saison, die eventuell in der 2. Liga interregional stattfindet. «Wir haben alle Spieler gefragt, ob sie für eine Liga höher bereit wären», sagt Gerber.

Noch haben nicht alle Akteure zugesagt. «Weil wir nicht wissen, in welcher Liga wir spielen werden, gestaltet sich die Planung schwierig. Auf jeden Fall werden wir aber eine jüngere, gute Mannschaft haben.» Fest steht, dass Marc Gerber (36), der Bruder von Reto, aus der ersten Mannschaft zurücktreten wird.

Die Cupträume

Ebenso klar ist, dass die Spiezer in dieser Saison noch ein anderes Ziel verfolgen. Am 22. Mai bestreiten sie gegen Boncourt den Berner Cuphalbfinal. «Mit einem Sieg qualifizieren wir uns für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups. Und dort würden wir uns wieder einen grossen Gegner wünschen», sagt Gerber und denkt dabei an 2010, als YB in Spiez antrat.