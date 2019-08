Die Weitgereiste wird sesshaft

Das muss man sich mal vorstellen. Rund doppelt so alt wie einige ihrer Teamkolleginnen ist Lucia Weibelova. In einer Equipe, in der auch mal mit 16 debütiert wird, könnten einzelne Mitstreiterinnen theoretisch ihre Tochter sein. 36-jährig ist die Slowakin. Die meisten Handballerinnen hierzulande haben sich da längst zurückgezogen. Die Aufbauerin aber – sie verlängerte im Frühling ihren Vertrag um zwei Saisons. Schluss ist im Sommer 2021 nicht in jedem Fall: Vielleicht, sagt sie, spiele sie dann noch weiter, «mal schauen». Sie lacht, als sie das sagt. Wohl fühlt sie sich hier, in Thun.