Ein Berner Dreifachsieg an der Schweizer Juniorinnenmeisterschaft

Grosser Erfolg für die Berner Delegation an den Schweizer Meisterschaften der Juniorinnen in Neuenburg. In der Kategorie P4 sicherte sich Mi­chèle Gottier (Gym Berner Oberland) im Mehrkampf die Silbermedaille. Die 12-Jährige aus Sigriswil musste einzig der Aargauerin Chiara Giubellini den Vortritt lassen. Lena Wagner (Gym Berner Oberland) verpasste als Elfte eine Klassierung in den Top 10 um 0.550 Punkte.