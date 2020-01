Ein ungeordnetes Spektakel

Es lebe die Unordnung – ein Ausruf, der bestens zum Samstagabendspiel in Pruntrut gepasst hätte. Der HC Ajoie und der SC Langenthal duellierten sich in einem offensiven Spektakel. Was dabei beinahe vergessen ging: die defensive Zuordnung. Noch im ersten Drittel versuchte Langenthal den Gegner zu kon­trollieren und mit Ruhe und Ordnung zum Erfolg zu kommen. Mit den Toren von Joey Benik (8.) und Stefan Tschannen (9.) schien das aufzugehen.