Er will seinem Herzensclub etwas zurückgeben

Ausbildung und Spitze

Die beiden Funktionen als Sportchef und Assistenztrainer wird er klar trennen. Als Teil des Trainerteams wird er sich auch von den Besprechungen fernhalten, die die Position des Chefcoachs betreffen. Aleksandar Stevics Vertrag läuft noch bis 2021. Peter Röthlisberger, der Präsident des BSV Bern, wird die Verantwortung in dieser Angelegenheit übernehmen.

Staudenmann will zwei Ziele verfolgen. «Der BSV wird ein Ausbildungsverein bleiben. Ich will dafür sorgen, dass talentierte Spieler noch besser den Weg in die erste Mannschaft führen können», sagt er. «Und ich will den Verein Richtung Spitze führen, was aber nicht einfach sein wird.» Mit Herzblut wird er auf jeden Fall ans Werk gehen.

Start in Schaffhausen

Der BSV Bern startet heute (20 Uhr) mit einem schwierigen Auswärtsspiel beim Leader Kadetten Schaffhausen in die zweite Hälfte der Saison 2019/20. Es gibt keine Finalrunde mehr, bis Ende März stehen die zehn letzten Runden der total 27 Spieltage der Hauptrunde auf dem Programm. Das Ziel der Berner ist es, ihre Position zu verbessern. Aktuell sind sie lediglich Siebte und würden im Playoff-Viertelfinal auf den Zweitplatzierten treffen. (rpb)