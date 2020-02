Floorball Köniz plant für die Zukunft

Wie Eder verlängerten auch die zwei Könizer Eigengewächse Jonas Ledergerber (26) und Simon Müller (25) ihren Vertrag um ein weiteres Jahr. « Alle drei sind absolute Leistungsträger in unserem Team, ihre Vertragsverlängerungen sind sehr wichtig für den Verein», sagt Sportchef Heinz Zaugg.

Verlassen wird die Könizer per Ende Saison hingegen der finnische Verteidiger Jonne Junkkarinen. Nach zwei Jahren in der Schweiz wird er sich wieder seinem Stammverein Happee in Finnland anschliessen.