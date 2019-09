Gold trotz Jetlag

Die Schweizer Cracks waren mit Jetlag zu den nationalen Meisterschaften angereist. Nach den Weltmeisterschaften in Kanada und dem Weltcup in Amerika ging es ins Berner Oberland. «Ich bin erst am Dienstag in die Schweiz gekommen und fuhr direkt zur Arbeit. Am Mittwoch habe ich dann total verschlafen. Langsam bin ich aber wieder im Rhythmus», sagte ein erschöpfter, aber glücklicher Lutz Weber.