Gute Aussichten für Rotweiss

Was den Thunerinnen einzig fehlte, war der ganz grosse Coup in Form eines Titels. Die Basis, um dieses Ziel auch nächstes Jahr anzustreben, ist mit Vertragsverlängerungen gemacht. Das Trainerduo ­Peter Bachmann/Jürg Stender bleibt ein weiteres Jahr an Bord, einzig Rebecca Wyer (Studium in Paris) und Selina Lorenz (zurück zum Stammverein Leimental) verlassen das Team. Ergänzt wird das Kader durch die Nachwuchsspielerin Jana Karlen. Dazu beobachten die Oberländerinnen weiterhin den Transfermarkt.

Dass das letzte Saisonspiel in Zug mit 29:37 verloren ging, schadete der guten Saisonbilanz nicht. Beste Werferin war mit neun Toren Noëlle Frey. Die Kreisläuferin wird noch wie Emilia Eberhart die WM-Playoffs mit dem Nationalteam bestreiten.