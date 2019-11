Harte Arbeit stiehlt den Sieg

In den ersten Minuten erinnerte der SC Langenthal erstmals wieder an den SC Langenthal in Topform. Der SCL agierte schnell und druckvoll. Kloten hatte damit Mühe, war lange nicht über alle Zweifel erhaben.

Rihards Melnalksnis nahm dann einen entscheidenden Part ein, indem er hinter dem Tor hin und her wirbelte. Der Kloten-Topskorer Eric Faille war als Gegner bei dieser Aktion überfordert, und der SCL-Stürmer spedierte die Scheibe vors Tor. Dort stand Fabio Kläy einschussbereit und lupfte die Scheibe wenige Zentimeter unter die Latte ins Netz. Für ihn war es das vierte Saisontor.