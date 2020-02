Hiobsbotschaft: Thuner Topskorer erleidet Kreuzbandriss

Es passiert Ende Januar. Als David Simek in der WM-Qualifikation mit der tschechischen Nationalmannschaft unterwegs ist, verletzt er sich. Am vergangenen Mittwoch kehrt der Stürmer vom UHC Thun zurück ins Berner Oberland, wo er am selben Tag ins Spital geht, weitere Untersuchungen machen lässt. Die Verantwortlichen des Clubs reden anschliessend von einer Knieverletzung, genauer wollen und können sie sich vorerst nicht äussern. Bis zum Montag. Denn da verkündet der UHC Thun die Hiobsbotschaft: Der Topskorer hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.