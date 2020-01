«Ich weiss selber nicht, wie ich den Titel werten soll»

Zudem zählte das Elite-Feld bloss vier Fahrerinnen.

Ja, und eigentlich müssten es mindestens fünf sein, damit der Titel vergeben werden kann. Aber weil die Frauenkategorien im Schweizer Radquer gefördert werden sollen, wurde eine Ausnahme gemacht. Im Detail kenne ich die Beweggründe und Regelungen des Verbandes nicht. Die Resultate sind auf jeden Fall regulär. Doch ehrlich gesagt weiss ich selber nicht, wie ich den Titel werten soll.

Er gehört jetzt zu Ihrem Palmarès, und Sie fahren mindestens ein Jahr lang mit dem Schweizer Kreuz auf dem Trikot.

Genau, und das stellt mich vor ein Problem. Da ich ein eigenes Team bilde, liess ich diese Saison auch eigene Kleider anfertigen. Nun muss ich auf meine Kosten ein neues Set mit dem Schweizer Kreuz und meinen Sponsoren darauf machen lassen. Starte ich weiterhin mit den alten Kleidern, werde ich gebüsst.

Wie sieht denn Ihr weiteres Programm aus?

Am Sonntag fahre ich ein Weltcuprennen in Frankreich, danach folgt ein weiteres in Holland.

Und zum Abschluss folgt Anfang Februar die Heim-WM?

Sofern ich selektioniert werde, möchte ich in Dübendorf einfach ein gutes Rennen zeigen. Danach benötige ich eine Pause. Denn nach dem guten Saisonstart bekundete ich zuletzt Mühe. Mir fehlt die Spritzigkeit. Ich fühle mich mental müde.

Wie sieht die Zukunft aus?

Nächstes Jahr gibt es erheblich mehr Weltcuprennen. Als Einzel-Team kann ich das nicht be­wältigen. Ich muss schauen, ob ich allenfalls in einem ausländischen Team mitfahren kann.