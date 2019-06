«Jetzt geht es um die Wurst»

Riccardo Pileggi: Die Spiezer hat die Niederlage in der Vorrunde gegen uns sicher geschmerzt. Sie wissen, dass wir spielerisch die beste Mannschaft der Liga sind, denn sie haben es schon an ihrem eigenen Leib erfahren. Deshalb glaube ich, dass wir mental im Vorteil sind.

Was spricht in der Finalissima für Ihr Team?

Kobel: Wir verfügen über ein breites, ausgeglichenes Kader, beklagen wenig Ausfälle. Das sind gute Voraussetzungen. Zudem liegt der Druck beim Gegner, der muss gewinnen, weil wir drei Punkte Vorsprung haben. Zudem haben wir den Aufstieg nie proklamiert. Mit der Qualifikation für die 1. Hauptrunde im Schweizer Cup haben wir unser grosses Ziel schon erreicht. Alles, was noch kommt, ist Zugabe. Was nicht heisst, dass wir nicht ehrgeizig sind. Wir wollen sowohl aufsteigen wie eine Woche später auch im Berner Cupfinal gegen Rothorn den Pokal gewinnen.

Pileggi: Ich erachte es aus mentaler Sicht als Vorteil, dass wir gewinnen müssen. Die Spiezer hingegen wissen, dass ihnen auch ein Unentschieden für den Aufstieg reicht. Aus meiner Erfahrung als Profi weiss ich, dass dies im Hinterkopf eine Rolle spielen kann. Dass wir die entscheidende Partie nach langen Sanierungsarbeiten wieder auf unserem Heimplatz Füllerich spielen dürfen, macht die Voraussetzungen noch besser, weil wir den grossen, breiten Platz mögen. Ich glaube zudem, dass wir die qualitativ bessere Equipe sind.

Angesichts der Stärke des Rivalen zählten in der spannenden Rückrunde meist nur Siege. Wie ist man mit diesem Druck umgegangen?

Kobel: Das hat uns nie belastet, weil wir eben auch nie den Aufstieg als Zielvorgabe ausgerufen haben. Klar schauten wir jeweils auf die Tabelle. Doch wir haben uns immer gesagt: Solange wir unsere Hausaufgaben erledigen, haben wir nichts zu befürchten.

Pileggi: Spiez hat uns mit den Siegen permanent unter Druck gesetzt, was nicht immer einfach war, weil wir so immer gezwungen waren, unsere Spiele auch zu gewinnen. Vor allem gegen Ende der Rückrunde ist der Druck für uns als Tabellenzweiten gestiegen. Wir wussten: Erlauben wir uns einen Ausrutscher, war es das. Das Team hat aber immer einen tollen Charakter gezeigt und dem Druck standgehalten.