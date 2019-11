Jurt steigt in Polen erneut auf EM-Podest

Anna Jurt hat an der EM in Drzonkow (Polen) die Silbermedaille in der Kategorie U-24 gewonnen. Die 18-jährige Nidwaldnerin, die in Bern trainiert und ein Sportgymnasium besucht, erhielt sich mit einem vierten Platz in der Teildisziplin Fechten die Chancen auf eine Spitzenplatzierung aufrecht. Abgeschlossen wird ein Fünfkampf mit dem Laserrun. Während des Laufs wird, ähnlich wie beim Biathlon der Wintersportler, geschossen; Jurt stellte in Polen ihre Stärke in dieser Disziplin unter Beweis. Sie ist sowohl laufstark als auch eine zielsichere Schützin und war im Laserrun die Schnellste. So schob sie sich auf den zweiten Platz nach vorn.