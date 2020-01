Glatthard ist ein Kind der Berge, im Haslital fühlt er sich zu Hause. Schon als Dreikäsehoch kam der gelernte Zimmermann mit Alpinismus in Berührung. Seinem Grossvater gehörte die erste Bergsteigerschule der Welt. Kein Wunder, kraxelte Glatthard bereits als Fünfjähriger um die Wette. Später nahm er an Kletter-Events teil, wo sich seine Geschmeidigkeit manifestierte.

Der Haslitaler kletterte so geschickt und technisch ausgereift, dass er Unterschlupf im Jugendnationalteam fand, ehe er als 15-Jähriger das Eisklettern entdeckte: «Einige Kollegen machten es schon. Als ich in Kandersteg am Ice Climbing Festival live dabei war, zog es mir den Ärmel rein.»

Der Perfektionist

Inzwischen darf sich der 22-Jährige dreifacher Juniorenweltmeister im Eisklettern in der Disziplin Lead nennen. Im März 2019 komplettierte er den Titelhattrick in Finnland, es war sein letzter Event auf dieser Stufe. Längst klettert der Haslitaler auch im Weltcup der Elite. Unlängst erreichte er im südkoreanischen Chongsong Rang 3. Und am letzten Wochenende sicherte sich Glatthard in Saas-Fee den Schweizer-Meister-Titel. Schon nächstes Wochenende geht es im Weltcup in Saas-Fee weiter.

Der Oberländer hat im Wallis den Sieg aus dem Vorjahr zu verteidigen. Allerdings steht jeweils gar nicht unbedingt der Erfolg an erster Stelle. «Ich bin schon Schweizer Meister geworden, war aber unzufrieden, weil mein Ablauf nicht stimmte oder weil ein Seil nicht perfekt eingehängt war», sagt er. Der Perfektionist – «das gehört zu mir» – will immer alles so gut wie möglich machen. Wenn die Resultate stimmen – umso besser.

Es ist ein Charakterzug, der ihm beim Studieren eines Parcours und später auf der Route hilft. Denn Eisklettern ist ein Hochpräzisionssport: «Es braucht eine abartige Präzision. Es gibt Situationen, wo ich einen zwei Meter weiten Sprung machen und dabei mit dem Eispickel ein Loch von einem Quadratzentimeter treffen muss.»