Marcel Steiner will den Spiess im Wallis umdrehen

Der Walliser Pilot Eric Berguerand ist in diesem Jahr der ganz grosse Dominator bei der Schweizer Bergmeisterschaft. Nimmt man die letzten zwei Rennen aus dem Jahr 2018 mit in die Rechnung, ist der Formel-3000-Pilot aus Charrat bei Martigny schon seit fünf Rennen ungeschlagen und führt die Gesamtwertung souverän an. Morgen Samstag hat der Walliser bei seinem Heimrennen Ayent–Anzère die Chance, seine imposante Serie sogar weiter auszubauen.