Mehr erwartet

Thun II, Rang 5, Gruppe 2: Mit dem spielerischen Bereich ist Gian-Luca Privitelli zufrieden. «Wir haben neun Spiele dominiert, aber nicht neun gewonnen. Das bedeutet, dass wir die Details nicht gut genug gemacht haben. Trotzdem sind wir fussballerisch mit der talentierten Mannschaft auf einem guten Weg.» Was den Gesamteindruck der Vorrunde beim Trainer trübt, ist, «dass nicht jeder immer alles für das Team gibt». Und der Teamgedanke geniesst in Thun nicht nur für die 1. Mannschaft oberste Priorität. Privitelli weiss, dass die Umsetzung schwierig ist. «Denn die internationalen Vorbilder unserer jungen Spieler glänzen nicht mit Vereinstreue, Bescheidenheit und bedingungslosem Teamgedanken, vielmehr sind das Ich-AGs.» Trotzdem will er mit seinem Staff daran arbeiten, dass neben der individuellen Entwicklung den Spielern auch diese Werte bewusster werden.